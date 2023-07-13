Рада проголосувала за законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні

Законопроєкт пропонує використовувати канабіс, смолу канабісу, екстракти і настоянки канабісу в медичних, промислових цілях, для наукової та науково-технічної діяльності. Також законопроєкт пропонує встановити чіткі правила вироблення та обігу канабісу в медичних цілях, як це вже зробили Франція, Німеччина, Австрія, Чехія, Данія, Велика Британія, Словаччина та інші країни.

Верховна Рада підтримала законопроєкт № 7457 про легалізацію медичного канабісу в першому читанні. За — 268 голосів.

Голова комітету Ради з питань охорони здоровʼя Михайло Радуцький зазначив, що документ передбачає жорсткий контроль з боку Національної поліції над вирощуванням, виробництвом і продажем ліків на основі канабісу.

Лікування препаратами на основі медичного канабісу потребують щонайменше два мільйони українців. Їх використовують при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороб Альцгеймера і Паркінсона та багатьох інших важких захворювань. В Україні, зокрема, такого лікування потребують пораненні та військові з ПТСР.

Поранені бійці зможуть використовувати медичний канабіс за призначенням лікаря як знеболювальне при великих фізичних і фантомних болях в області поранення. Також препарати на основі медичного канабісу пом’якшують неприємні, травмувальні спогади з фронту, що знижує інтенсивність проявів ПТСР.