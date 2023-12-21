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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7457 про медичний канабіс у другому читанні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 248 народних депутатів.

Ярослав Железняк / Telegram

  • Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій і науковій діяльності.
  • Розповсюдження рекреаційної марихуани для рекреаційного споживання і надалі вважатиметься злочином, що його буде розслідувати поліція відповідно до законодавства.
  • Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на всіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, що отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати надходження рослин до пацієнтів.
  • Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Далі закон має підписати президент Володимир Зеленський. Якщо це станеться, закон набуде чинності через 6 місяців після його оприлюднення — у другій половині 2024 року.