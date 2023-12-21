Верховна Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7457 про медичний канабіс у другому читанні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 248 народних депутатів.

Ярослав Железняк / Telegram

Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій і науковій діяльності.

Розповсюдження рекреаційної марихуани для рекреаційного споживання і надалі вважатиметься злочином, що його буде розслідувати поліція відповідно до законодавства.

Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на всіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, що отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати надходження рослин до пацієнтів.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Далі закон має підписати президент Володимир Зеленський. Якщо це станеться, закон набуде чинності через 6 місяців після його оприлюднення — у другій половині 2024 року.