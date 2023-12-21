Верховна Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7457 про медичний канабіс у другому читанні.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За це рішення проголосували 248 народних депутатів.
- Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій і науковій діяльності.
- Розповсюдження рекреаційної марихуани для рекреаційного споживання і надалі вважатиметься злочином, що його буде розслідувати поліція відповідно до законодавства.
- Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на всіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, що отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати надходження рослин до пацієнтів.
- Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.
Далі закон має підписати президент Володимир Зеленський. Якщо це станеться, закон набуде чинності через 6 місяців після його оприлюднення — у другій половині 2024 року.
- У квітні 2021 року Кабмін легалізував використання деяких препаратів на основі канабісу в медичних цілях — це «Набілон» і «Набіксімолс».
- 13 липня 2023 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 7457 про легалізацію медичного канабісу. Законопроєкт пропонує використовувати канабіс, смолу канабісу, екстракти і настоянки канабісу в медичних, промислових цілях, для наукової та науково-технічної діяльності. Також законопроєкт пропонує встановити чіткі правила вироблення та обігу канабісу в медичних цілях, як це вже зробили Франція, Німеччина, Австрія, Чехія, Данія, Велика Британія, Словаччина та інші країни.