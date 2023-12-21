Нідерланди й Німеччина надали Україні €191 млн підтримки, а Фінляндія — €106 млн військової допомоги

Нідерланди, Німеччина й Фінляндія виділили Україні нові пакети допомоги на різні потреби загальною сумою €296,5 мільйона.

Нідерланди

Уряд країни надає перший пакет підтримки для України, запланований на 2024 рік, вартістю €102 мільйони. Гроші підуть на гуманітарну допомогу та невідкладні потреби, зокрема, на розмінування сільськогосподарських земель і звільнених територій, допомогу в енергетичному секторі, відновлення критичної інфраструктури.

Загалом Нідерланди зарезервували на допомогу Україні €2 мільярди на 2024 рік.

Нідерланди погодилися передати Україні 42 винищувачі F-16, частина з них буде тренувальна. Також вони надають артилерійські снаряди, боєприпаси для танків, допомагають у реконструкції та гуманітарній сфері, посилюють українську ППО.

Німеччина

Федеральний уряд надає Європейському енергетичному співтовариству €88,5 мільйона у фонд для України. Гроші з нього український уряд використає для закупівлі електроенергії, обладнання (трансформатори й генератори), ремонтів. Частина коштів піде на перехід на зелену енергетику.

Внески до фонду енергетичної підтримки України — це частина цьогорічного зимового пакета допомоги вартістю понад €1,6 мільярда, який також передбачає гроші на посилення ППО, підтримку політичного розвитку та гуманітарну допомогу.

Німеччина від початку повномасштабного вторгнення надала Україні різні види озброєнь, зокрема самохідні гаубиці PzH 2000, БМП Marder, зенітні установки Gepard, системи ППО, РСЗВ, танки Leopard. Також ФРН виділяє гроші для «Укренерго», передає гуманітарну допомогу й зобовʼязалася в наступному році удвічі збільшити допомогу Україні — до €8 мільярдів.

Фінляндія

Країна відправляє Україні 21 вантаж оборонної допомоги, що обійдеться їй у €106 мільйонів. Про вміст поставки фіни не повідомляють з міркувань безпеки.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен додав, що загальна вартість пакетів військової техніки, які постачає країна, наразі становить €1,6 мільярда.

Найближчим часом Фінляндія запустить виробництво артилерійських боєприпасів для України. Водночас фінський уряд фінансово підтримує експорт зерна з України та гуманітарне розмінування.