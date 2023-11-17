Нідерланди у 2024 році дають Україні додаткові €2 мільярди на військову допомогу

Уряд Нідерландів виділив додаткові €2 мільярди на військову допомогу Україні у 2024 році. Про це 17 листопада міністр оборони Кайса Оллонгрен заявила в коментарі Reuters.

Раніше Нідерланди оголошували, що у 2024 році дають Україні €102 мільйони на реконструкцію та гуманітарну допомогу (суму за потреби можуть збільшити).

За словами Оллонгрен, разом з останнім пакетом загальна сума підтримки України під час війни становитиме близько €7,5 мільярда.