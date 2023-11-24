Фінляндія виділила €3 млн на підтримку експорту зерна з України

Фінляндія виділить €3 мільйони додаткової підтримки для покращення продовольчої безпеки в Україні. Зокрема, ці кошти підуть на підтримку експорту зерна та допомогу в розмінуванні полів.

Про це повідомляється на офіційному порталі Міністерства закордонних справ Фінляндії Suomi ulkomailla.

Два мільйони євро з наданого фінансування виділять як гуманітарну допомогу іншим країнам, бо саме за підтримки Фінляндії Всесвітня продовольча програма (ВВП) закуповує зерно в Україні і експортує його до африканських країн. Раніше Фінляндія вже надала підтримку українському експорту зерна на суму €11,5 мільйона.

Фінляндія також підтримує розмінування в Україні, щоб допомогти фермерам відновити свої землі для обробітку.

Загальний внесок Фінляндії в гуманітарне розмінування в Україні від початку російської війни становить приблизно €8,25 мільйона.