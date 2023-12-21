Україна повернула з окупованих територій ще одного підлітка

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 17-річного українця Михайла. Для його повернення в Україну знадобився приблизно місяць.
Про це повідомило Мінреінтеграції.
Михайла допоміг повернути директор Маріупольського фахового будівельного коледжу Антон Білай. Він звернувся до Мінреінтеграції та Громадської спілки «Українська мережа за права дитини».
Зараз хлопець перебуває у Хмельницькому, там також мешкає його сестра. Його мрія здійснилася, адже починати доросле життя хлопчина мріяв саме у вільній Україні.
- На початку грудня росія повернула Україні вісьмох дітей. У цьому процесі посередником також був Катар.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії, повернути вдалося менше за 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.