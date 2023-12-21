Європейська Суперліга виграла справу в суді ЄС проти УЄФА та ФІФА

Суд Європейського Союзу постановив, що керівні футбольні органи УЄФА та ФІФА зайшли надто далеко, погрожуючи санкціями гравцям і командам за участь у Суперлізі.

У рішенні йдеться, що правила УЄФА й ФІФА, за якими будь-який новий проєкт, як-от Суперліга, має отримати їхній дозвіл, а також заборона клубам і гравцям брати в них участь — порушують законодавство ЄС про конкуренцію і свободу надання послуг.

Суд зазначив, що дві футбольні організації «зловживали домінуючим становищем», коли розправилися з лігою-конкурентом, оскільки їхні правила не були «прозорими, обʼєктивними, недискримінаційними і пропорційними».

Це рішення означає, що клубам дозволяється створювати власні турніри, на кшталт Суперліги, і брати в них участь, а УЄФА й ФІФА не мають права забороняти або накладати санкції на команди та гравців, які беруть участь в альтернативних змаганнях.