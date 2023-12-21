Європейська Суперліга виграла справу в суді ЄС проти УЄФА та ФІФА

Суд Європейського Союзу постановив, що керівні футбольні органи УЄФА та ФІФА зайшли надто далеко, погрожуючи санкціями гравцям і командам за участь у Суперлізі.
У рішенні йдеться, що правила УЄФА й ФІФА, за якими будь-який новий проєкт, як-от Суперліга, має отримати їхній дозвіл, а також заборона клубам і гравцям брати в них участь — порушують законодавство ЄС про конкуренцію і свободу надання послуг.
Суд зазначив, що дві футбольні організації «зловживали домінуючим становищем», коли розправилися з лігою-конкурентом, оскільки їхні правила не були «прозорими, обʼєктивними, недискримінаційними і пропорційними».
Це рішення означає, що клубам дозволяється створювати власні турніри, на кшталт Суперліги, і брати в них участь, а УЄФА й ФІФА не мають права забороняти або накладати санкції на команди та гравців, які беруть участь в альтернативних змаганнях.
- У квітні 2021 року 12 провідних футбольних клубів Європи — «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Арсенал», «Челсі», «Тоттенхем», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетіко», «Ювентус», «Мілан» та «Інтер» — створили Суперлігу, яка повинна була стати альтернативою клубним змаганням під егідою Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Проте проєкт зазнав краху, коли команди почали одна за одною виходити із Суперліги після двох днів гучної опозиції з боку вболівальників і УЄФА, яка погрожувала санкціями командам за участь у Суперлізі.