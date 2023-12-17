США передали Південній Кореї атомну субмарину через острах ракетного обстрілу з боку КНДР

У командуванні ВМС Південної Кореї заявили, що й надалі зміцнюватимуть військово-морські обміни та співпрацю зі Сполученими Штатами, а також посилюватимуть обʼєднані оборонні позиції союзників.

Посилення американського флоту в Південній Кореї повʼязано зі зростанням ризиків ракетних пусків та інших військових загроз з боку КНДР.

На озброєнні «Міссурі», зокрема, є крилаті високоточні ракети великої дальності «Томагавк», які можуть оснащуватись ядерними боєголовками.

США передали Південній Кореї атомний підводний човен через побоювання, що Північна Корея може запустити міжконтинентальну балістичну ракету цього місяця.

Посилення напруги між КНДР і Південною Кореєю

Усе почалося з того, що 21 листопада КНДР заявила, що успішно запустила в космос супутник-шпигун. Теоретично супутник-шпигун може дозволити Пхеньяну контролювати пересування американських і південнокорейських військ та озброєнь на Корейському півострові та виявляти загрози. Це також дозволило б Півночі точніше планувати свої ядерні атаки.

У відповідь Південна Корея призупинила дію Всеосяжної військової угоди, яку підписали 2018 року, щоб знизити напруженість між двома країнами та запобігти виникненню конфлікту. Запуск супутника Північною Кореєю — це порушення безпольотної зони, яку гарантувала угода.

Уже 23 листопада Північна Корея розірвала пʼятирічну угоду з Південною Корею. Країна також пообіцяла скасувати всі заходи, «вжиті для запобігання військовому конфлікту в усіх сферах, включно з наземною, морською і повітряною», і розмістити у прикордонному регіоні «потужніші збройні сили та військову техніку нового типу». Пізніше Північна Корея розмістила війська та важке озброєння в демілітаризованій зоні поблизу кордону з Південною Кореєю.