ЄБРР виділить €150 мільйонів для підтримки «Укренерго»

Європейський банк реконструкції та розвитку підписав з Україною угоду про надання €150 мільйонів для підтримки «Укренерго» під час опалювального сезону.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
«Це вагомий внесок партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне живлення українських споживачів», — сказав він.
Також премʼєр зазначив, що у співпраці з ЄБРР реалізуються проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.
- За час минулорічних атак на енергосистему України росіяни пошкодили 270 обʼєктів енергетики — це 50% всієї енергосистеми. Ідеться про 30% генерації та 20% розподільчих мереж. Є обʼєкти, які не підлягають відновленню — їх потрібно будувати заново, на що підуть роки та великі інвестиції. Після ремонту система буде готова генерувати й передавати світло, питання лише в її стійкості. 12 лютого 2023 року «Укренерго» вперше за час осінньо-зимових атак росії на українську енергетичну систему повідомило, що не має дефіциту потужності.
- Наприкінці листопада Україну перевели на постійну синхронізацію з європейською енергомережею. Тепер Україна зможе імпортувати до 1 700 МВт електроенергії з Європи, а це додаткові 500 МВт, які покриватимуть можливий дефіцит взимку.
- Також минулого місяця США пообіцяли надати Україні приблизно $500 мільйонів, щоб посилити енергетичну систему.