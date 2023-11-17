США виділять ще $500 мільйонів для зміцнення енергетики України

США придбають нові трансформатори та допоможуть організувати виробничі потужності для відновлення енергетичної інфраструктури. Також американський уряд працює з Україною над розбудовою децентралізованої енергетичної системи, повністю інтегрованої з Європою та більш стійкої та екологічної.

Про це на брифінгу заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт.

Сполучені Штати планують надати ще приблизно $500 мільйонів, щоб посилити енергетичну систему України. Кошти спрямують на термінові потреби.

Історія атак на енергосистему

Від вересня 2022 року російські окупанти за пів року випустили по енергетичних обʼєктах України понад 1,2 тисячі ракет і дронів, приблизно 250 із них влучили в ціль. Через обстріли у країні вводили тимчасові відключення світла, які в окремих випадках тривали кілька діб.

Масовані ракетні обстріли уразили теплову генерацію й електричні підстанції, було обстріляно всі теплові та гідроелектростанції, вони зазнали різного ступеня пошкоджень. В Україні виник дефіцит потужності, увесь осінньо-зимовий період країна намагалася стабілізувати енергосистему.

12 лютого 2023 року «Укренерго» вперше за час осінньо-зимових атак росії на українську енергетичну систему повідомила, що дефіциту потужності немає.