Південна Корея передала Україні 10 машин для розмінування

Уряд Кореї в межах гуманітарної допомоги передав ДСНС України десять хорватських розмінувальних машин MV-4, вироблених компанією DOK-ING.
Про це повідомляє Посольство України в Південній Кореї.
Сьогодні техніку доставили до пункту призначення, звідки її розподілятимуть між підрозділами ДСНС, що розміновують деокуповані території України.
- Роботизована система для розмінування MV-4 обладнана поворотним грейфером, клішнею для розмінування та бульдозерним відвалом. Вона обладнана дистанційним управлінням і стійка до будь-яких детонацій протипіхотних мін і нерозірваних боєприпасів такої самої інтенсивності. Робот-розмінувальник витримує вибухи протитанкових мін. MV-4 призначений для очищення від мін смуги землі шириною 170 см.
- Тепер Україна загалом має 20 машин для розмінування виробництва DOK-ING, які обстежили понад мільйон квадратних метрів землі та знищили понад 700 різних вибухонебезпечних предметів.
- У вересні одну таку машину Україні надала Естонія. Її назвали «Ярослава» — на честь української чемпіонки світу зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх.
- Військової допомоги Південна Корея Україні офіційно не надає. Проте в травні газета The Wall Street Journal писала, що Південна Корея передає сотні тисяч артилерійських снарядів Сполученим Штатам, які ті надсилають Україні.
- У вересні президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що його країна з 2025 року почне надавати Україні фінансову допомогу на відновлення. За словами президента, $300 млн спрямують на гуманітарні потреби вже у 2024 році, а решту $2 млрд — в 2025 році у вигляді довгострокової допомоги (на підтримку соціальної й економічної інфраструктури).