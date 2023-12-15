У Фінляндії розслідуватимуть причетність російського неонациста Петровського до воєнних злочинів в Україні

Заступник головного прокурора Фінляндії вирішив розпочати попереднє розслідування воєнних злочинів співзасновника диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич», неонациста Яна Петровського.
Про це повідомляє фінське видання Yle.
Попереднє розслідування проведуть у Фінляндії, оскільки суд відмовив Україні в екстрадиції Петровського. Фінляндія може розслідувати злочини, скоєні в Україні, оскільки йдеться про так званий міжнародний злочин.
Відповідно до Кримінального кодексу, міжнародний злочин — це злочин, покарання за який ґрунтується на міжнародній угоді, яка є обовʼязковою для Фінляндії. У цьому випадку, незалежно від місця скоєння злочину, до нього застосовується фінське право.
Попереднє розслідування проведе Центральний відділ фінської кримінальної поліції.
- Яну Петровському в Україні інкримінують участь у терористичних злочинах у лавах «Русича» у 2014—2015 роках на Донеччині та Луганщині. Петровський разом із неонацистом Олексієм Мільчаковим є співзасновником ДШРГ «Русич» і був командиром групи, коли Мільчаков був поранений. Петровському в Україні загрожує від 8 до 15 років колонії.
- У Фінляндії за запитом України про екстрадицію Петровського затримали в серпні 2023 року. Це сталося в аеропорту Гельсінкі, коли він збирався вилетіти до Ніцци. Згодом стало відомо, що у Фінляндію він заїхав під імʼям Воїслав Торден. Завдяки навчанню його дружини в цій країні він оформив собі посвідку на проживання. При цьому Петровський перебуває під санкціями ЄС і США, але вони накладені на його справжнє імʼя.
- Верховний суд Фінляндії, що розглядав справу про екстрадицію Петровського, 8 грудня постановив звільнити його. Україні в екстрадиції відмовили. Ухвалюючи рішення, суд послався на 3 статтю Європейської конвенції з прав людини. Верховний суд вважає, що в українських вʼязницях Петровському можуть загрожувати тортури. У статті йдеться, що «ніхто не може зазнавати тортур чи нелюдського ставлення або такого, що принижує гідність». Однак після звільнення Петровського знову взяли під варту, щоб зʼясувати умови його перебування в країні.