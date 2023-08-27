Росіянин з нацистського угруповання «Русич» вʼїхав до Фінляндії під новим ім’ям та завдяки навчанню дружини

Днями у Фінляндії поліція затримала одного з лідерів нацистського угруповання «Русич» Яна Петровського. Зʼясувалося, що він потрапив до країни за допомогою нового імені — Воїслав Торден — і завдяки навчання дружини.

Про це пише фінське видання Helsingin Sanomat з посиланням на адвоката бойовика.

Чоловік отримав посвідку на проживання у Фінляндії на рік на імʼя Воїслава Тордена, тоді як у санкційному списку ЄС він значиться під імʼя Ян Петровський.

Влітку його дружина вступила до фінського університету прикладних наук. І вже 19 липня бойовик разом із жінкою і трьома дітьми переїхав із Санкт-Петербурга до Фінляндії. Поліція затримала чоловіка 20 липня в аеропорту.