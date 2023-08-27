Росіянин з нацистського угруповання «Русич» вʼїхав до Фінляндії під новим ім’ям та завдяки навчанню дружини

Днями у Фінляндії поліція затримала одного з лідерів нацистського угруповання «Русич» Яна Петровського. Зʼясувалося, що він потрапив до країни за допомогою нового імені — Воїслав Торден — і завдяки навчання дружини.
Про це пише фінське видання Helsingin Sanomat з посиланням на адвоката бойовика.
Чоловік отримав посвідку на проживання у Фінляндії на рік на імʼя Воїслава Тордена, тоді як у санкційному списку ЄС він значиться під імʼя Ян Петровський.
Влітку його дружина вступила до фінського університету прикладних наук. І вже 19 липня бойовик разом із жінкою і трьома дітьми переїхав із Санкт-Петербурга до Фінляндії. Поліція затримала чоловіка 20 липня в аеропорту.
- Петровському інкримінують участь у терористичних злочинах, що їх він вчинив у лавах «Русича» у 2014—2015 роках на Донеччині та Луганщині.
- Раніше стало відомо, що Україна звернулася із запитом про його екстрадицію. Справу підозрюваного 25 серпня мав розглянути окружний суд Іта-Уусімаа. Чи можна буде екстрадувати чоловіка за запитом України — вирішать згодом.
- «Русич» — російське неонацистське воєнізоване угруповання, що бере участь у бойових діях разом із російськими військовими в Україні. Ян Петровський став командиром «Русича» після того, як його попередник, неонацист Олексій Мільчаков отримав поранення.
- У 2022 році Петровський і Мільчаков потрапили до санкційних списків США.