ГУР: В Україні перебувають 450 тисяч окупантів

Головне управління розвідки зʼясувало, що в Україні перебувають 443 тисячі окупантів російського війська і ще 30 тисяч — Росгвардії.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Черняк у коментарі Liga.

Напередодні російський президент путін заявляв, що проти України воюють 617 тисяч окупантів.

Однак реальна кількість — це близько 450 російських військових.

У вересні у Головному управлінні розвідки повідомляли, що на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму, росія зосередила понад 420 тисяч своїх військовослужбовців.