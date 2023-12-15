Генштаб: Російська армія втратила приблизно 1 090 військових за добу. Яка ситуація на фронті

Минулої доби російська армія втратила приблизно 1 090 військових, 14 танків, 38 бойових броньованих машини та 12 артилерійських систем. Загалом на війні в Україні вже загинули 343 890 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Українські захисники відбили 15 ворожих атак в районі Синьківки на Харківщині і ще одну — на схід від Терни (Луганська область).

Поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині відбито 11 атак.

Сили оборони продовжують стримувати росіян, які намагаються оточити Авдіївку. На схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки відбито 23 атаки, поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського — ще 22.

У районі Новомихайлівки українські бійці успішно відбили 17 атак.

На Запоріжжі Сили оборони України відбили 9 атак окупантів неподалік Приютного і Вербового.

На Херсонщині українські війська утримують позиції на лівому березі Дніпра, продовжують вести контрбатарейний вогонь, завдаючи ударів у тилу ворога.

Минулої доби українська авіація вдарила по 2 районах зосередження російських військ, озброєння та військової техніки. Також українські захисники знищили балістичні ракети Х-47М «Кинджал».

Ракетні війська уразили 2 райони концентрації військ рф, командний пост та 2 склади боєприпасів російських окупантів.