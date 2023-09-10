Росія зосередила в Україні понад 420 тисяч своїх військових

Росія зосередила на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму, понад 420 тисяч своїх військовослужбовців.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Це якщо не брати до уваги Росгвардії, інших структур, спеціальних підрозділів, силових структур рф, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях», — заявив він на щорічній зустрічі «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

За час широкомасштабного вторгнення росія не змогла окупувати Україну, тому перейшла до менших стратегічних цілей — насамперед повна окупація Луганської та Донецької областей, каже Скібіцький.

«На сьогодні найактивніші бойові дії росія проводить, по суті, на двох напрямках — Купʼянськ — Лиман і Марʼїнка — Донецьк, для того щоб виконати хоч якесь завдання і повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей», — розповів представник ГУР.

За його словами, це дуже потужний контингент, який налічує велику кількість танків, бронемашин, артилерійських систем, систем залпового вогню і ракетних систем.