ГУР: Уздовж українського кордону росія тримає 46 пускових установок «Іскандер»

Наразі росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер» уздовж кордону з Україною.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький на щорічній зустрічі «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«Росія уздовж кордону з Україною на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер». Саме цим комплексом учора завдавали ударів. І балістичними ракетами, і крилатими ракетами теж комплексу «Іскандер». Таким чином, відбувається методичне знищення, насамперед, цивільних обʼєктів нашої держави», — наводить слова Скібіцького агентство Інтерфакс-Україна.

Також Скібіцький наголосив, що рф активно застосовує проти українських військ авіацію, хоча й боїться потужної системи протиповітряної оборони України, яка підтвердила свою ефективність.

«Підтвердила тим, що відсоток крилатих ракет, інших боєприпасів, які спрямовуються на цивільні, на військові обʼєкти, знищуються нашою системою протиповітряної оборони. Ми дякуємо нашим партнерам за ті новітні засоби озброєння, які надані нашій державі, і вони є ефективними, вони дають змогу захищати нашу державу», — наголосив Скібіцький.