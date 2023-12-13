Поліція проводить обшуки в «Київському метрополітені», «Метробуді» та КМДА

Поліція Києва проводить обшуки в «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Обшуки проводять у рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Службова недбалість» (ч. 2 ст. 367 КК України).

Національна поліція

Правоохоронці перевірять можливі прорахунки на етапах проєктування, будівництва та експлуатації метро. А також мають встановити відповідальних, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю.

Закриття метро в Києві

8 грудня Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки». Вони не працюватимуть упродовж шести місяців — там триватиме ремонт через нові тріщини і потрапляння води в тунелі. У Києві запустили човниковий рух на ділянці закритих станцій. Тестовий режим стартував 13 грудня.

Начальник «Київського метрополітену» Віктор Брагінський назвав три ймовірні причини появи тріщин: неякісна робота генпідрядника — немає гідроізоляції та хімзакріплення тунелю, активність річки Либідь і геологічні умови (пливуни й торфовище). Тим часом Подільська прокуратура розслідує службову недбалість через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.