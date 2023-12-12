«Київстар» частково відновив роботу фіксованого звʼязку. Остаточно збій хочуть ліквідувати протягом доби

«Київстар» частково відновив роботу послуг фіксованого звʼязку. Зараз компанія працює над відновленням інших послуг — остаточно завершити роботу хочуть протягом 13 грудня 2023 року.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Відновлення сервісів може відбуватися поступово. «Київстар» надасть компенсацію тим абонентам, які не мали звʼязку або не могли скористатися сервісами оператора.
- Масштабний технічний збій у мережі «Київстар» стався вранці 12 грудня. У компанії повідомили, що її спеціалісти вже працюють над усуненням проблеми. Водночас абоненти «Київстару» не можуть перейти на інші оператори через національний роумінг, бо «мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів». Збій у роботі стався через хакерську атаку.
- Служба безпеки відкрила справу щодо хакерської атаки на «Київстар» за вісьмома статтями. За однією з версій слідства, до хакерської атаки на «Київстар» можуть бути причетні спецслужби рф. Кіберфахівці координують зусилля всіх державних установ, щоб якнайшвидше відновити мережу.
- Через збій у роботі мобільного оператора «Київстар» система оповіщення не працює в низці населених пунктів Київської області.