Через збій «Київстару» частина Київщини залишилася без системи оповіщення

Через збій у роботі мобільного оператора «Київстар» система оповіщення не працює в низці населених пунктів Київської області.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Без системи оповіщення нині:

Буча;

Ірпінь;

Вишневе;

Березань;

Сквира;

Ржищів;

Тараща;

Володарка;

Гірська територіальна громада (Бориспільській район).

Крім того, є точкові відключення системи оповіщення в Борисполі й ще в 75 населених пунктах. Сигнал повітряної тривоги дублюється іншою системою оповіщення.

У тих населених пунктах, де є проблеми з роботою системи, працюватимуть екіпажі патрульної поліції та ДСНС — через гучномовці вони сповіщатимуть про повітряну небезпеку.