Через збій «Київстару» частина Київщини залишилася без системи оповіщення

Через збій у роботі мобільного оператора «Київстар» система оповіщення не працює в низці населених пунктів Київської області.
Про це повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Без системи оповіщення нині:
- Буча;
- Ірпінь;
- Вишневе;
- Березань;
- Сквира;
- Ржищів;
- Тараща;
- Володарка;
- Гірська територіальна громада (Бориспільській район).
Крім того, є точкові відключення системи оповіщення в Борисполі й ще в 75 населених пунктах. Сигнал повітряної тривоги дублюється іншою системою оповіщення.
У тих населених пунктах, де є проблеми з роботою системи, працюватимуть екіпажі патрульної поліції та ДСНС — через гучномовці вони сповіщатимуть про повітряну небезпеку.
- Масштабний технічний збій у мережі «Київстар» стався вранці 12 грудня. У компанії повідомили, що її спеціалісти вже працюють над усуненням проблеми. Водночас абоненти «Київстару» не можуть перейти на інші оператори через національний роумінг, бо «мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів». Збій у роботі стався через хакерську атаку.
- Служба безпеки відкрила справу щодо хакерської атаки на «Київстар» за вісьмома статтями. За однією з версій слідства, до хакерської атаки на «Київстар» можуть бути причетні спецслужби рф. Кіберфахівці координують зусилля всіх державних установ, щоб якнайшвидше відновити мережу.