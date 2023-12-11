Справа шахти «Турів» і судова реформа. Польський суд визнав неконституційними проміжні рішення Вищого суду ЄС

Конституційний суд Польщі вирішив, що штрафи, накладені ЄС, суперечать конституції країни.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму проміжному рішенні суд ЄС наклав на Польщу штрафи на сотні мільйонів євро у двох різних судових справах.

Польщі довелося заплатити сотні мільйонів євро штрафів у двох справах, у яких суд Європейського Союзу запровадив тимчасові заходи, — одна щодо суперечки з Чехією через вугільну шахту «Турів», а інша — через Дисциплінарну палату суддів.

Про що йде мова?

У 2019 році Польща ухвалила судову реформу, що, за рішенням суду ЄС, суперечить європейському законодавству, тому що Дисциплінарна палата Верховного суду, яка зʼявилася в результаті впровадження реформи, уповноважена звільняти й притягати до відповідальності суддів, «не відповідаючи вимогам незалежності та неупередженості».

У 2021 році Чехія звинуватила Польщу в тому, що через розширення вугледобувної шахти «Турів» у прикордонних районах різко знизився рівень підземних вод. Суд став на бік Праги і зобовʼязав Польщу зупинити видобуток на шахті, допоки питання не буде вирішене по суті, і заплатити штраф. На початку лютого 2022 року Польща та Чехія заявили, що дійшли згоди по шахті «Турів».