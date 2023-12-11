Британія і Норвегія запускають морську коаліцію для України

Велика Британія разом із Норвегією очолить нову коаліцію морських можливостей для України.

Про це пише пресслужба британського уряду.

Нова коаліція надасть Україні довгострокову підтримку, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі.

Також країни допоможуть зробити український військово-морський флот більш сумісним із західними союзниками і стандартами НАТО.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс підтвердив, що два тральщики-шукачі мін типу Sandown ВМС Королівства передадуть до ВМС України.