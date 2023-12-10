Іран не дозволив родині Махси Аміні вилетіти до Франції, щоб отримати премію Сахарова

Влада Ірану заборонила родині загиблої Махси Аміні виїхати до Франції, щоб отримати присуджену їй премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» .

Про це повідомляє The Guardian.

Отримати відзнаку мали батьки і брат Махси. Попри дійсні візи, прикордонники в Тегерані не дозволили їм сісти в літак і вилучили паспорти. Замість родичів на церемонії вручення премії буде адвокат сімʼї.