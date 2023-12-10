Лідери Венесуели і Гаяни домовилися про зустріч, аби обговорити територіальні претензії

Лідери Венесуели й Гаяни зустрінуться 14 грудня, аби обговорити територіальні претензії першої сторони на регіон Ессекібо. Посередником виступатиме регіональний союз — Спільнота країн Латинської Америки й Карибського басейну (CELAC).
Про це пише Reuters.
На зустрічі будуть говорити про зазіхання Венесуели на гаянський регіон Ессекібо.
На переговори запросили президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілва, який очолює економічний блок латиноамериканських країн МЕРКОСУР. 9 грудня Сілва провів телефонну розмову з венесуельським президентом Ніколасом Мадуро і просив його утриматися від вторгнення в Гаяну. Ця вимога була ухвалена на саміті МЕРКОСУР.
- У Венесуелі 3 грудня пройшов референдум про приєднання (фактично анексію) частини Гаяни в районі річки Ессекібо. 95% проголосували за підтримку претензій на територію, багату на нафту і корисні копалини.
- 9 грудня Мадуро підписав кілька указів щодо анексії Ессекібо, які передбачають створення Національної комісії із захисту Ессекібо та Зони комплексної оборони, філій державної нафтогазової компанії PDVSA і металургійного конгломерату CVG в Ессекібо, а також затвердив нову карту країни, включивши до її складу Ессекібо.
- Регіон Ессекібо площею у 160 000 квадратних кілометрів — це переважно густі джунглі, але у 2015 році біля його узбережжя виявили поклади нафти. Після цього Венесуела відновила свої територіальні претензії. Ще одна причина територіальних претензій — вибори у Венесуелі, які мають відбутися у 2024 році. Мадуро в такий спосіб намагається отримати внутрішню підтримку.
- Венесуела є найбільшою за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці й давнім партнером росії. У 2008 році рф і Венесуела підписали Меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього держава купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.