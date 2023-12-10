Фінляндія розпочала попереднє розслідування проти ватажка «Русича». Його підозрюють у тероризмі в Україні

Кримінальна поліція Фінляндії розпочала попереднє розслідування проти Яна Петровського — одного з лідерів російської диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич». Петровського підозрюють у скоєнні терористичних злочинів в Україні.
Про це повідомляє фінське видання Yle.
Рішення про те, чи розпочинатиме Фінляндія розслідування за фактом тероризму можуть ухвалити на початку наступного тижня. Наразі поліція вивчає матеріали, які Україна надіслала Фінляндії.
Таке розслідування матиме винятковий характер, оскільки підозрюваний не є громадянином Фінляндії, а ймовірні злочини він скоїв за межами країни. Фінський закон дозволяє розслідувати такі справи.
- 36-річного Яна Петровського затримали у липні, в аеропорту Гельсінкі, коли він збирався вилетіти до Ніцци. Він заїхав до Фінляндії під псевдонімом Воїслав Торден, та завдяки фінській навчальній візі своєї дружини отримав посвідку на проживання. В Україні він оголошений у розшук за підозрою в участі у терористичній діяльності — за участь у бойових діях на Донбасі в 2014–2015 роках. Він внесений до санкційних списків США, Євросоюзу та інших країн, що підтримують Україну — але під своїм справжнім імʼям.
- Українська влада вимагала екстрадувати Петровського, однак 8 грудня Верховний суд Фінляндії відмовився видати його. Суд також наказав звільнити Петровського, однак із слідчого ізолятора прикордонники відразу забрали його під свою варту.