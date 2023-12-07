Японія легалізувала медичний канабіс і посилила покарання за рекреаційний

Парламент Японії 6 грудня легалізував ліки на основі канабісу, але посилив заборону на використання рекреаційної марихуани.

Про це повідомляє Kyodo.

Поправки до законів про коноплі та про контроль над наркотиками дозволяють зняти заборону на лікарські засоби, виготовлені з конопель.

Водночас, вживання канабісу стало злочином, що карається позбавленням волі терміном до семи років. Досі закон дозволяв курити канабіс, але за його зберігання передбачалося до пʼяти років увʼязнення.

Раніше Японія не карала за вживання канабісу, частково для захисту фермерів, які можуть випадково вдихнути речовини рослини під час вирощування.