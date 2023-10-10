Комітет розглянув 840 правок до законопроєкту про медичний канабіс. Документ передали до Ради

Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації передав до парламенту законопроєкт № 7457 про медичний канабіс для розгляду у другому читанні. Про це увечері 10 жовтня повідомив голова комітету Михайло Радуцький.

На засіданні комітету розглянули поправки до другого читання, яких було 840. Радуцький каже, що комітет провів консультації з усіма причетними до галузі та «врахував слушні пропозиції».

Найбільше правок стосуються доступу до лікування пацієнтів та посилення контролю за виробництвом. Зокрема йдеться про наступні зміни до другого читання: