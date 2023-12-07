Велика Британія наклала санкції на компанію з ОАЕ, яка постачає росії танкери

Велика Британія запровадила санкції проти компанії Oil Tankers SCF Mgmt FZCO, яка базується в Дубаї і має флот із 62 танкерів, якими росія перевозить свої вантажі.
Про це пише Bloomberg.
У галузевій базі даних є інформація, що переважна більшість кораблів належить російській державній танкерній компанії ПАТ «Совкомфлот».
Окрім «Совкомфлоту», під санкціями опинилися три інших танкерних підприємства: K&O Ship Management, Radiating World Shipping Services і Star Voyages Shipping Services.
Велика Британія заявила, що ці фірми використовували «непрозорі корпоративні структури та оманливу практику доставки, щоб сприяти безперешкодній торгівлі російською нафтою».
- Раніше Reuters із посиланням на власне джерело писали, що Міністерство фінансів США підозрює 100 суден у порушенні західних санкцій щодо російської нафти. Повідомлення отримали компанії з управління суднами в майже 30 країнах.
- 12 жовтня США запровадили санкції проти компаній та кораблів, що порушили цінову межу на російську нафту.
- 1 грудня Сполучені Штати запровадили санкції щодо трьох танкерів, які перевозили російську нафту, і компаній з ОАЕ та Ліберії.