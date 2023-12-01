США запровадили санкції проти компаній та кораблів, що перевозять нафту з рф

Сполучені Штати Америки 1 грудня запровадили санкції щодо трьох танкерів, які перевозили російську нафту, і компаній з ОАЕ та Ліберії.

Про це повідомили в Мінфіні США.

Зокрема, під обмеження потрапили компанії HS ATLANTICA LIMITED з Ліберії, STERLING SHIPPING INCORPORATED і STREYMOY SHIPPING LIMITED з Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Під санкціями також опинилися:

танкер HS ATLANTICA під прапором Ліберії;

танкер NS CHAMPION (A8FD9) під прапором Ліберії;

танкер «Віктор Бакаєв» під прапором Ліберії.

Раніше Reuters із посиланням на власне джерело писало, що Міністерство фінансів США підозрює 100 суден у порушенні західних санкцій щодо російської нафти. Повідомлення отримали компанії з управління суднами в майже 30 країнах.

12 жовтня США запровадили санкції проти компаній та кораблів, що порушили цінову межу на російську нафту.