«Укрзалізниця» почала переправляти поїздами заблоковані поляками фури

«Укрзалізниця» відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками. Над проєктом компанія працювала два тижні. У складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами.

Поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща). Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешів. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу.

Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку. Зі станції Славко фури прямують до місця призначення вже автошляхом.

Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.

Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland.

Що відбувається на західному кордоні України?

6 листопада польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють з ринку польських підприємців. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України й Польщі та вимагають повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі.

Наразі польські перевізники заявили, що продовжать блокаду пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року. З 1 грудня Україна та Польща домовилися про часткове розблокування кордону.

Тим часом до блокади доєдналися словацькі перевізники, які від 1 грудня заблокували пункт пропуску з Україною «Вишнє Німецьке — Ужгород».