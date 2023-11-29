Словацькі перевізники заблокують пункт пропуску на кордоні з Україною з 1 грудня

Там вказали мету протесту — необхідність негайних рішень, а також солідарність із перевізниками з Польщі: «Ми не можемо залишити їх самих у боротьбі».

Свої вимоги словацькі перевізники передали міністру транспорту Йозефу Ражу. Вони хочуть негайно скасувати угоду між ЄС і Україною про лібералізацію транспортних перевезень, яка, за їхніми словами, починає руйнувани ринок перевезень у Словаччині.

Словаки заявили, що протест не обмежуватиме перевезення гуманітарних вантажів, військової допомоги, живих тварин, палива й охолоджених (свіжих) товарів. А ввезення комерційних вантажів допускатиметься зі швидкістю 4 вантажівки на годину.

Між Україною та Словаччиною є пʼять пунктів пропуску: два автодорожні, два залізничні й один пішохідний.

Що відбувається на західному кордоні України?

6 листопада польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють з ринку польських підприємців. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України й Польщі та вимагають повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. 16 листопада до польських колег приєдналися словацькі перевізники. Попереджувальна акція тривала годину.

За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже перевищили €400 мільйонів. За час протесту на кордоні померли два українські водії.