У Сербії зареєстрували філію російської організації «Другая Украина». Її створив Медведчук

У Сербії зʼявилася філія російської організації «Другая Украина», яку створили обвинувачений в державній зраді Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких.

Про це пишуть «Схеми» з посиланням на офіційні реєстри Сербії та рф.

Сербську філію очолив кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич — він підтримує війну рф проти України та з червня 2021 року перебуває під санкціями РНБО.

Представництво відкрили ще в серпні 2023 року, а його задекларована мета — «налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, росії та України».

Тим часом організацію «Другая Украина» перейменували з «регіонального» на «міжнародний громадський рух».

У росії «Другая Украина» проводить антиукраїнські заходи. Наприклад, у липні в Будинку російського зарубіжжя ім. Солженіцина пройшов круглий стіл «Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления». Основою для обговорень була стаття Медведчука «Дві України як нова політична реальність».