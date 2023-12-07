Рекрутинг у ЗСУ. Міноборони підписало угоду з robota.ua

Міністерство оборони України розширило проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України та підписало угоду про співпрацю з компанією robota.ua. Це вже третя така угода — раніше договори уклали з Lobby X і Work.ua.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

На сайті спецпроєкту можна самостійно обрати підрозділ і посаду, відгукнувшись на вакансію, що відповідає професійному досвіду рекрута. За останні тижні кількість вакансій Збройних Сил України на платформах з пошуку роботи та відгуків на них суттєво зросла.