Рекрутинг у ЗСУ. Міноборони підписало угоду з robota.ua

Міністерство оборони України розширило проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України та підписало угоду про співпрацю з компанією robota.ua. Це вже третя така угода — раніше договори уклали з Lobby X і Work.ua.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
На сайті спецпроєкту можна самостійно обрати підрозділ і посаду, відгукнувшись на вакансію, що відповідає професійному досвіду рекрута. За останні тижні кількість вакансій Збройних Сил України на платформах з пошуку роботи та відгуків на них суттєво зросла.
- Масштабної рекрутингової кампанії в ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення майже не було. Бригади зазвичай проводять їх власними силами. Зокрема, дуже медійні бригади «Азов» і 3 окрема штурмова бригада. Проте в листопаді 2023 року Міноборони розпочало проєкт з рекрутингу до ЗСУ. Першою компанією, з якою уклали договір, стала агенція Lobby X.