Рекрутинг у ЗСУ. Міноборони підписало угоду з Work.ua

Міністерство оборони України розширило проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України та підписало угоду про співпрацю з компанією Work.ua.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

На сайті пошуку роботи зʼявиться інформація про відкриті вакансії в армії, зарплати та умови праці.

«Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців, які мають відповідний досвід в цивільному житті», — сказав СЕО Work.ua Артур Міхно.

Потенційних учасників рекрутингу закликають звертатися на пошту [email protected].