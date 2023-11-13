Міноборони запускає з Lobby X проєкт рекрутингу до ЗСУ

Міністерство оборони розпочинає проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України за участю агенції Lobby X.
Як повідомляє пресслужба відомства, відповідний договір підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова Lobby X Владислав Грезєв.
Найближчим часом будуть підписані угоди з рекрутинговими компаніям, які добиратимуть кадри для армії. Міноборони вже веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування. Деталей і механізму роботи проєкту поки не розкрито, але вказано, що рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно. Потенційних учасників проєкту закликають звертатися на пошту [email protected].
«Армії потрібні люди різних професій — від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Співпраця з Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили», — заявив Грезєв.
- Lobby X запустили окремий сайт із вакансіями в ЗСУ ще влітку 2023 року. Там є багато позицій, зокрема за IT-спеціальностями.
- Масштабної рекрутингової кампанії в ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення майже не було. Бригади, як правило, проводять їх власними силами. Зокрема, дуже медійні бригади «Азов» і 3 окрема штурмова бригада.