У росії заявляють, що на тілі Іллі Киви було два вогнепальні поранення

У росії розслідують убивство екснардепа і колаборанта Іллі Киви. Слідчі зʼясували, що 6 грудня Кива гуляв територією парку біля котеджного селища, коли невідомий вистрілив у нього кілька разів.
Про це повідомив Слідчий комітет рф у Московській області.
Від поранень екснардеп помер на місці. У нього на тілі знайшли два кульові вогнепальні поранення.
Слідчі та криміналісти оглянули місце події й вилучили дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети. Також вони оглянули авто і готельний номер Киви.
Наразі допитують свідків і проводять експертизи.
Російські медіа раніше писали, що колишнього нардепа, засудженого за державну зраду, Іллю Киву вбили в котеджі готельного комплексу «Величъ Country Club», у селі Супонєво Московської області.
- 6 грудня російські медіа повідомили, що в Підмосковʼї знайшли тіло колишнього народного депутата України Іллі Киви. Джерела «Бабеля» в силових структурах заявили, що ліквідація ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви — спецоперація Служби безпеки України.