Джерела: У Підмосковʼї знайшли мертвим екснардепа Іллю Киву — це спецоперація СБУ

Ліквідація ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви — спецоперація Служби безпеки України.
Це підтвердили джерела «Бабеля» у силових структурах.
Киву застрелили. Російські медіа пишуть, що тіло знайшли у Підмосковʼї.
- Із початком повномасштабного вторгнення росії Ілля Кива втік до Москви. Він активно виступав за окупацію України і займався кремлівською пропагандою. Зокрема, в ефірі пропагандиського шоу він звернувся до путіна з проханням ліквідувати президента Зеленського та його оточення і додав, що це «єдина можливість припинити це божевілля — ліквідація терористів».
- Наступного дня, 15 березня 2022 року Верховна Рада проголосувала за позбавлення Киви депутатського мандата. У березні минулого року його оголосили у міжнародний розшук.
- Суд визнав екснардепа винним у державній зраді, публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також у використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму та в публічних закликах до агресивної війни. Киву засудили до 14 років вʼязниці.