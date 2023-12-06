Росіяни розслідують убивство Іллі Киви. Нардеп-колаборант загинув на місці

Російські медіа пишуть, що колишнього нардепа, засудженого за державну зраду, Іллю Киву вбили в котеджі готельного комплексу «Величъ Country Club», в селі Супонєво Московської області.

На місці вже працює Слідчий комітет, який завів кримінальну справу. Він повідомив, що Кива загинув на місці, хто стріляв — невідомо, з якої зброї — також.