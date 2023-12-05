Politico: Президент Євроради скоротить візит до Китаю через тиск Віктора Орбана щодо України

Президент Європейської ради Шарль Мішель скоротить до одного дня свій перший з 2019 року візит до Китаю через ризики зриву саміту лідерів Євросоюзу — премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан чинить тиск і хоче зняти переговори з Україною про вступ до ЄС з порядку денного.

Видання Politico з посиланням на офіційного представника ЄС пише, що Шарль Мішель буде один день на саміті ЄС — Китай і повернеться до Брюсселю, щоб продовжити обговорення з лідерами щодо подальших дій. Частково його змушує поїхати відсутність захищеного каналу для переговорів з Китаю. Є побоювання, що китайські спецслужби слухатимуть його.

Мішель вже зустрічався з Орбаном минулого тижня в Будапешті, намагаючись подолати напруженість напередодні саміту лідерів ЄС.

З Орбаном також хоче зустрітися президент Франції Емманюель Макрон. Він запросив його у Париж.

Politico писало, що французький президент запросив угорського премʼєра для пошуку компромісу щодо України, і Орбан до цього схильний. Джерело видання заявило, що Орбан «підвищив ставки», щоб отримати більше грошей від ЄС. Речник премʼєр-міністра Угорщини вже підтвердив, що Віктор Орбан цього тижня поїде в Париж.