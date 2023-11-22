Орбан написав листа голові Євроради — погрожує заблокувати всі рішення ЄС щодо України

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан написав листа голові Євроради Шарлю Мішелю, де погрожує заблокувати всі рішення щодо фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС або подальших санкцій проти рф, якщо лідери ЄС не переглянуть стратегію підтримки Києва.

Про це пише видання Politico, яке ознайомилося з листом.

Орбан заявляє, що жодні рішення про фінансування України чи нові антиросійські санкції не можуть бути ухвалені, поки не пройде «стратегічна дискусія» на грудневому саміті в Брюсселі.

Він також запитує, чому Європа повинна продовжувати підтримувати Україну, якщо «навіть США, які надали основну частину військової допомоги Києву, потенційно можуть втратити змогу продовжувати фінансування через політичний глухий кут».

За словами одного з дипломатів країн ЄС, який побажав залишитися анонімним, Орбан «замінував» весь процес ухвалення рішень ЄС щодо України, аби посили тиск на Європейську комісію [вона має виділити Угорщині €13 мільярдів].

Дипломат зазначив, що в інших випадках Будапешт утримувався під час ключових голосувань та дозволяв ЄС запроваджувати санкції проти росії, але цього разі вони можуть виступити проти.

«Для Угорщини це не питання нейтралітету. Йдеться про важелі впливу», — сказав дипломат.