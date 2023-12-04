Петро Порошенко підтвердив, що хотів зустрітися з премʼєром Угорщини Орбаном

Нардеп Петро Порошенко під час брифінгу підтвердив, що хотів зустрітися з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час свого закордонного відрядження.
Він планував зустрічі з керівництвом «держав-скептиків», аби переконати їх ухвалити позитивні для України рішення, зокрема, про початок переговорів про вступ до ЄС. Планували зустрічі з керівництвом Угорщини та Словаччини.
Петро Порошенко пояснив відмову йому у виїзді за кордон «дрібʼязковою внутрішньополітичною боротьбою» і заявив, що всі деталі поїздки до Сполучених Штатів та Польщі узгодили з МЗС України.
Пізніше Порошенко повідомив, що його адвокати напишуть заяви про порушення кримінальної справи проти керівництва парламенту і оскаржать скасування цього відрядження.
- 1 грудня Петра Порошенка вкотре не випустили за кордон у відрядження. Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив, що скасував відрядження нардепа після отримання листа з грифом «Для службового користування», зміст якого він не може розголошувати.
- Наступного дня СБУ прокоментувала ситуацію і зазначила, що росія могла використати заплановану зустріч Порошенка з Віктором Орбаном, який відомий проросійською позицією, для провокацій на міжнародній арені і зниження підтримки іноземних партнерів. Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що нардеп Петро Порошенко дійсно хотів зустрітися з угорським премʼєр-міністром Віктором Орбаном.
- Сам Петро Порошенко повідомляв, що планував поїздку до Польщі та США, де в нього мали відбутися «десятки зустрічей». А пресслужба партії «Європейська солідарність» написала, що публікація СБУ неправдива.