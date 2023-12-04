Петро Порошенко підтвердив, що хотів зустрітися з премʼєром Угорщини Орбаном

Нардеп Петро Порошенко під час брифінгу підтвердив, що хотів зустрітися з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час свого закордонного відрядження.

Він планував зустрічі з керівництвом «держав-скептиків», аби переконати їх ухвалити позитивні для України рішення, зокрема, про початок переговорів про вступ до ЄС. Планували зустрічі з керівництвом Угорщини та Словаччини.

Петро Порошенко пояснив відмову йому у виїзді за кордон «дрібʼязковою внутрішньополітичною боротьбою» і заявив, що всі деталі поїздки до Сполучених Штатів та Польщі узгодили з МЗС України.

Пізніше Порошенко повідомив, що його адвокати напишуть заяви про порушення кримінальної справи проти керівництва парламенту і оскаржать скасування цього відрядження.