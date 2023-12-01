Петра Порошенка вкотре не випустили за кордон у відрядження. У Раді пояснили, чому

Експрезидент України Петро Порошенко повідомив, що прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та Сполучених Штатів.

За словами Порошенка, у Польщі та США в нього було заплановано «десятки зустрічей». З поляками, зокрема, Порошенко збирався говорити про зняття блокади перевізників на кордоні, а з американцями — про продовження фінансування військової допомоги Україні. Він заявив, що має на руках розпорядження про відрядження, яке підписав спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, проте його не пропустили прикордонники.

У коментарі медіа речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що прикордонники не випустили Порошенка за кордон через те, що його відрядження було скасовано.

Пізніше перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону заявив, що скасував міжнародне відрядження Петра Порошенка після отримання листа з грифом «Для службового користування», зміст якого він не може розголошувати.

«Він [Порошенко] вказував як основну підставу — участь у непарламентському заході, партійному форумі Міжнародного демократичного союзу, спільноти, в яку, напевно, входить «Європейська солідарність». Він писав, що паралельно з цим будуть якісь ще зустрічі високого рівня. За нашими внутрішніми принципами участь у партійних заходах допускається, але коли надійшов лист ДСК, який я не можу коментувати, ми вимушені були скасувати це відрядження», — пояснив Корнієнко.

Водночас він запевнив, що Верховна Рада «у штатному режимі» працює у сфері парламентської дипломатії — тобто оформлення закордонних відряджень депутатам із різних депутатський фракцій і груп, зокрема і «Європейської солідарності», продовжується.