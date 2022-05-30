Порошенко втретє намагається виїхати з України. Заради цього він звернувся до Зеленського

П’ятий президент Петро Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського із запевненнями що опозиція разом з владою працюють на зміцнення України. Лідер «Європейської солідарності» втретє намагатиметься виїхати з країни.

Про це Порошенко написав у Facebook.

За словами експрезидента, він прямує з Києва на Конгрес та саміт Європейської народної партії — «найвпливовішої політичної родини в Європі, членами якої є керівництво структур ЄС та багатьох держав-членів».

«Після того, як абсолютно незаконно було зірвано мою поїздку у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де я мав намір відстоювати надання Україні ПДЧ на саміті Альянсу цього року, сподіваюся, що висновки зроблено і ніхто вже не перешкоджатиме моєму виїзду до Роттердаму», — написав Порошенко.

Він підкреслив, що має відповідне офіційне запрошення від президента Європейської народної партії та оформлене відрядження, підписане головою Верховної Ради. «Заплановано мої виступи на Конгресі та Саміті ЄНП, низку зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій», — додав експрезидент.

Порошенко зазначив, що прямує на саміт із закликом надати Україні статус країни-кандидата на членство в ЄС вже в червні, «що символічно збігається з п’ятиріччям запровадження безвізового режиму».

Крім того, він планує закликати євродепутатів підтримати Україну у відсічі путінської агресії, а також надати Україні достатню фінансову допомогу під час війни та схвалити «План Маршалла 2.0» для післявоєнної відбудови.