Порошенка вдруге не випустили з України

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко знову намагається перетнути кордон України з Польщею.

Про це з посиланнями на джерела повідомляє «Українська правда».

За даними видання, Порошенко прибув у пункт пропуску «Рава-Руська», де напередодні йому відмовили у виїзді. У пункті пропуску Порошенко пред’явив дипломатичний паспорт.

Порошенко у складі української делегації має взяти участь у засіданні Міжпарламентської асамблеї НАТО, яка розпочнеться у Вільнюсі 29 травня.

За інформацією УП, ввечері 27 травня його не випустили з України через проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документу на виїзд. Під час проходження паспортного контролю Порошенко надав копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження делегації, але прикордонники не змогли зчитати QR-код.

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко розповіла, що говорила зі Стефанчуком і той підтвердив відрядження Порошенка. Вона заявила, що дії прикордонників були незаконними, і додала, що відмова Порошенку — це «замовлення чинної влади».

Також вона заявила, що інші члени української делегації вже прибули у Вільнюс — не випускають лише Порошенка. Геращенко впевнена, що «вказівку прикордонникам могли надати тільки зверху».

Пізніше депутати «Європейської солідарності» у відеозверненні заявили, що Порошенку і в цей раз відмовили у виїзді з кордону.