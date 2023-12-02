СБУ: Поїздку Порошенка за кордон могла використати росія для поширення ІПСО

Служба безпеки дала коментар щодо того, чому експрезидента Петра Порошенка не випустили у відрядження за кордон.
СБУ і розвідувальні органи отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, які мали знизити підтримку іноземних партнерів і розколоти українське суспільство.
За даними СБУ, для цього росія могла використати заплановану зустріч голови партії «Європейська солідарність» Порошенка з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який відомий проросійською позицією.
Через це Верховна Рада не дала дозвіл на закордонне відрядження депутату, «який мав стати інструментом в руках російських спецслужб». Перший віцеспікер паралменту Олександр Корнієнко 1 грудня пояснював, що скасував міжнародне відрядження Петра Порошенка після листа з грифом «Для службового користування», зміст якого він не міг розголошувати.
Також СБУ звернулася до Офісу президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради з пропозицією врахувати інформацію про плани росії під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.
- Сам Петро Порошенко повідомляв, що планував поїздку до Польщі та США, де в нього були заплановані «десятки зустрічей».
- Раніше,27—28 травня 2022 року, Порошенко двічі намагався перетнути кордон України з Польщею. Експрезидента не випустили через проблеми з підтвердженням дійсності дозвільного документа на виїзд. Під час проходження паспортного контролю Порошенко надав копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження делегації, але прикордонники не змогли зчитати QR-код.