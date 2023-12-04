Україна вперше виробила шість САУ «Богдана» за місяць

В Україні вперше виробили шість САУ «Богдана» впродовж місяця.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після засідання Ставки.

«Дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва. Уперше вийшли на показник шість «Богдан» на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще», — написав він.

У січні минулого року українська 155-мм самохідна артилерійська установка «Богдана» завершила попередні вогневі випробування, під час яких вона могла бити на 42 км.

«Богдану» вперше представили у 2018 році — на параді до Дня Незалежності, як САУ за стандартами НАТО. САУ зробила свій перший постріл у грудні 2019 року, але через судову суперечку щодо снарядів держвипробування довелося перенести на 2021 рік.

У характеристиках «Богдани» вказують, що вона вміщає до пʼяти членів екіпажу, має максимальну швидкість 80 кілометрів на году і максимальну дальність стрільби до 60 кілометрів.