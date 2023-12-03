Пункт пропуску «Угринів — Долгобичув» відкриють для проїзду порожніх вантажівок

6 листопада польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють з ринку польських підприємців. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України й Польщі та вимагають повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. 16 листопада до польських колег приєдналися словацькі перевізники . Попереджувальна акція тривала годину.

Відкриття «Угринова» є першим кроком для розблокування українсько-польського кордону . Пропускний пункт зможуть пройти порожні вантажівки загальною дозволеною масою понад 7,5 т (крім порожніх неочищених цистерн).

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Пункт пропуску «Угринів — Долгобичув» на кордоні з Польщею відкриють для проїзду порожніх вантажівок з 01:00 4 грудня.

За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже перевищили €400 мільйонів. За час протесту на кордоні померли два українських водії.

Наразі польські перевізники заявили, що продовжать блокаду пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року. З 1 грудня Україна та Польща домовилися про часткове розблокування кордону.

Тим часом до блокади доєдналися словацькі перевізники, які від 1 грудня заблокували пункт пропуску з Україною «Вишнє Німецьке — Ужгород».