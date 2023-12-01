Українські водії призупинили голодування після перемовин із польськими перевізниками

Польські протестувальники й українські перевізники домовилися, що через пункт пропуску проїжджатимуть сім вантажівок на годину, а гуманітарні та військові вантажі рухатимуться поза чергою.

Про це повідомило «Суспільне» з місця подій.

Українські водії, які чекають на перетин кордону з Польщею в пункті пропуску «Краківець — Корчова», призупинили голодування після перемовин із польськими перевізниками за участі консула.

Завдяки домовленостям українські водії призупинили голодування, але заявили про готовність продовжити його, якщо польська сторона порушить домовленості до 3 грудня.

Раніше частина українських водіїв пішли на переговори до польських мітингувальників, але їх не пропустила місцева поліція.

1 грудня Україна та Польща домовилися про часткове розблокування кордону.

Що відбувається на західному кордоні України?

6 листопада польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють з ринку польських підприємців. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України й Польщі та вимагають повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. 16 листопада до польських колег приєдналися словацькі перевізники. Попереджувальна акція тривала годину.

За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже перевищили €400 мільйонів. За час протесту на кордоні померли два українські водії.

Наразі польські перевізники заявили, що продовжать блокаду пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року.

Тим часом до блокади доєдналися словацькі перевізники, які від 1 грудня заблокували пункт пропуску з Україною «Вишнє Німецьке — Ужгород».