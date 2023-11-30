Під завалами будинку в Новогродівці знайшли загиблого — туди поцілила російська ракета

На місці обстрілу житлового будинку у Новогродівці з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. Поліція встановила особу загиблого — це 62-річний місцевий житель.

Станом на 11:00 під завалами ще, імовірно, перебувають чотири людини, зокрема дитина.

Пошуково-рятувальна операція триває, повідомив виконувач обовʼязків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

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Уночі одночасно шістьма ракетами С-300 окупанти вдарили по Покровькому району Донеччини. Під вогнем опинились Покровськ, Новогродівка та Мирноград. У Новогродівці є влучання у багатоповерховий будинок — поранення отримав 13-річний хлопчик.