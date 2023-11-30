Росія випустила одночасно 6 ракет по Покровському району — під завалами є люди

Уночі одночасно шістьма ракетами С-300 окупанти вдарили по Покровькому району Донеччини. Під вогнем опинились Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Пʼятьох людей шукають під завалами, ще десятеро поранені, зокрема четверо дітей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У Покровську серед постраждалих — родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям.

Один зі снарядів вибухнув на подвірʼї будинку, де мешкала родина з двома дітьми — сімʼя опинилася під завалами. Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля.

У Новоградівці є влучання у багатоповерховий будинок — поранення отримав 13-річний хлопчик. Під завалами, ймовірно, є ще пʼятеро людей.

Також росіяни вдарили двома ракетами по відділку поліції у Мирнограді.

На місцях влучань всю ніч працюють ДСНС та поліція. Пошуково-рятувальна операція триває, поліцейські документують наслідки російських ударів.